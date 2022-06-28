​У директора «Интера» спросили о Лукаку и Дибале

В летнее трансферное окно «Интер» может подписать сразу двух известных нападающих. Так, в стан «нерадзурри» должен вернуться Ромелу Лукаку, плюс миланцы могут заполучить Пауло Дибалу на правах свободного агента.
Между тем, Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера», уделил несколько секунд журналистам.
- Когда приедет Лукаку? – вопрос журналиста.
- Думаю, сегодня вечером, - ответил Маротта.
- И Дибала? – следующий вопрос. В ответ на него представитель руководства «Интера» лишь улыбнулся.