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​У директора «Интера» спросили о Лукаку и Дибале

28 Июня 2022 • 17:39 Комментировать

В летнее трансферное окно «Интер» может подписать сразу двух известных нападающих. Так, в стан «нерадзурри» должен вернуться Ромелу Лукаку, плюс миланцы могут заполучить Пауло Дибалу на правах свободного агента.

Между тем, Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера», уделил несколько секунд журналистам.

- Когда приедет Лукаку? – вопрос журналиста.

- Думаю, сегодня вечером, - ответил Маротта.

- И Дибала? – следующий вопрос. В ответ на него представитель руководства «Интера» лишь улыбнулся.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку Пауло Дибала
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