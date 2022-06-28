​Моуринью беспокоит неторопливость «Ромы» на рынке

Жозе Моуринью обеспокоен тем, насколько неторопливо «Рома» работает на трансферном рынке. Португальский тренер постоянно контактирует со спортивным директором клуба Тьягу Пинту, желая получить нескольких новых футболистов уже к старту предсезонной подготовки 5 июля.

Как сообщает La Repubblica, Моуринью понимает бюджетные ограничения «Ромы», но он надеется, что после триумфа в Лиге конференций клуб сможет собрать состав, способный в следующем сезоне побороться за место в топ-4 Серии А.

Этим летом «Рома» пока подписала только одного футболиста – Неманью Матича.