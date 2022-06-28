Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью беспокоит неторопливость «Ромы» на рынке

28 Июня 2022 • 16:47 Комментировать

Жозе Моуринью обеспокоен тем, насколько неторопливо «Рома» работает на трансферном рынке. Португальский тренер постоянно контактирует со спортивным директором клуба Тьягу Пинту, желая получить нескольких новых футболистов уже к старту предсезонной подготовки 5 июля.

Как сообщает La Repubblica, Моуринью понимает бюджетные ограничения «Ромы», но он надеется, что после триумфа в Лиге конференций клуб сможет собрать состав, способный в следующем сезоне побороться за место в топ-4 Серии А.

Этим летом «Рома» пока подписала только одного футболиста – Неманью Матича.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
16:59 · Италия. Серия А
Мотта уйдёт с поста главного тренера «Специи»
16:47 · Италия. Серия А
​Моуринью беспокоит неторопливость «Ромы» на рынке
15:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Интер» объявит о возвращении Лукаку
15:14 · Италия. Серия А
Леау: «Приятно, что меня ставят в пример молодым игрокам»
15:05 · Италия. Серия А
Леау: «Я не думаю о своей цене, я должен дальше усердно работать»
14:51 · Италия. Серия А
Касильяс: «Если «Ювентус» бесплатно подпишет ди Марию, он заключит отличную сделку»
14:42 · Италия. Серия А
«Севилья» хочет купить бывшего полузащитника «Ливерпуля»
14:35 · Италия. Серия А
Приоритетный вариант «ПСЖ» для усиления атаки – нападающий из Серии А
13:54 · Англия. Премьер-лига
Сеюнджю готов перейти в итальянский гранд
13:40 · Англия. Премьер-лига
Бремер интересен двум лондонским клубам
12:56 · Италия. Серия А
Жена ди Марии намекнула на новый клуб мужа
12:47 · Англия. Премьер-лига
Роналду был предложен «Интеру», клуб уже дал свой ответ агенту португальца 1
12:03 · Италия. Серия А
«Рома» сменила спортивного директора
11:15 · Россия. Премьер-лига
Роман Ротенберг: «Моуринью можно называть по-разному: в испанском один вариант, в английском – другой»
11:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович не думает об уходе и выбрал клуб на новый сезон
Все новости
Рекомендуем