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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Приятно, что меня ставят в пример молодым игрокам»

28 Июня 2022 • 15:14 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своей реакции на хвалебные отзывы от итальянской прессы. Напомним, что своими 11 голами и 8 ассистами португалец в прошлом сезоне помог «россонери» сенсационно одержать победу в Серии А.

«Я ещё молод, но знаю, что каждый день должен расти и развиваться во многих направлениях. Приятно, что меня ставят в пример молодым игрокам. Эта мысль делает меня счастливым. Но это также большая ответственность. Об этом нужно помнить каждый день», – сказал португалец в небольшом интервью Calciomercato.

Напомним, что Леау перебрался в «Милан» из французского «Лилля». Футболист является воспитанником лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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