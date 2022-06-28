Леау: «Приятно, что меня ставят в пример молодым игрокам»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своей реакции на хвалебные отзывы от итальянской прессы. Напомним, что своими 11 голами и 8 ассистами португалец в прошлом сезоне помог «россонери» сенсационно одержать победу в Серии А.

«Я ещё молод, но знаю, что каждый день должен расти и развиваться во многих направлениях. Приятно, что меня ставят в пример молодым игрокам. Эта мысль делает меня счастливым. Но это также большая ответственность. Об этом нужно помнить каждый день», – сказал португалец в небольшом интервью Calciomercato.

Напомним, что Леау перебрался в «Милан» из французского «Лилля». Футболист является воспитанником лиссабонского «Спортинга».