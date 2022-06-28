Касильяс: «Если «Ювентус» бесплатно подпишет ди Марию, он заключит отличную сделку»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался насчёт возможного трансфера своего экс-одноклубника Анхеля ди Марии в туринский «Ювентус». Напомним, что аргентинец на днях должен подписать со «старой синьорой» однолетний контракт на правах свободного агента.

«Ди Мария – потрясающий игрок, нас связывает множество воспоминаний. Если «Ювентус» бесплатно его подпишет, он заключит отличную сделку. Этому есть множество подтверждений. Возраст сейчас не так важен. Футболисты хорошо о себе заботятся и могут играть дольше», – цитирует Касильяса издание Football Italia.