«Севилья» хочет купить бывшего полузащитника «Ливерпуля»

«Севилья» работает над трансфером бывшего полузащитника «Ливерпуля», который ныне выступает в итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, речь идёт о хавбеке римского «Лацио» Луисе Альберто.

По сведениям источника, андалузский клуб предложил «небесно-голубым» 20 миллионов евро за полузащитника, но руководство римлян хочет больше. Дело в том, что 30% с этой суммы уйдут «Ливерпулю», который включил эту опцию в трансферное соглашение с «Лацио».

Луис Альберто ранее заявил, что хотел бы вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее как раз выступал за «Севилью» и некоторые другие клубы. За 219 матчей за «Лацио» 29-летний хавбек забил 40 голов и отдал 60 ассистов во всех турнирах.