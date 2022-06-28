Жена ди Марии намекнула на новый клуб мужа

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, который получил статус свободного агента после ухода из «ПСЖ», близок к переезду в итальянский чемпионат. Новым клубом атакующего полузащитника, скорее всего, станет туринский «Ювентус».

Как сообщает Corriere dello Sport, супруга Анхеля уже оформила подписку на аккаунт «старой синьоры» в социальных сетях. Таким образом она намекнула, что ее муж сделал выбор в пользу туринского коллектива.

Ди Мария близок к подписанию контракта с «Ювентусом» на один год. Его заработная плата составит семь миллионов евро.

До Турина Анхель поиграл за «ПСЖ», «МЮ», «Реал», «Бенфику» и «Росарио Сентраль».