«Рома» сменила спортивного директора

Новым спортивным директором итальянской «Ромы» стал Мауро Лео, который ранее работал в клубе скаутом. Об этом римский клуб сообщил на своём официальном сайте.

На своём посту Лео сменил Тьяго Пинто, который работал в команде с января 2021 года. Напомним, что именно португалец позвал в команду главного тренера Жозе Моуринью, который в своём первом сезоне выиграл для клуба Лигу конференций.

Ранее Пинто также работал в лиссабонской «Бенфике». Что касается Лео, у бывшего скауте римлян ещё не было опыта работы спортивным директором.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рома» финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Это позволит римлянам сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.