Ориги проходит медосмотр в Милане

Нападающий Дивок Ориги вскоре присоединится к «Милану», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сейчас игрок проходит медицинский осмотр, после чего подпишет контракт до 2026 года с зарплатой 3,5 млн евро в год. Форвард перейдёт в итальянский гранд на правах свободного агента.

Последним клубом Ориги был «Ливерпуль», за который он выступал с 2014 года. За это время он провёл за мерсисайдцев 175 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с «красными» Дивок выиграл чемпионат Англии и кубок Лиги чемпионов. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего бельгийца в 12 млн евро.