«Милан» может забрать у «ПСЖ» сразу троих футболистов

«Милан» намерен усилиться сразу тремя футболистами «ПСЖ». По информации от Calciomercato, в сферу интересов «россонери» входя полузащитник Юлиан Дракслер, а также защитники Абду Диалло и Тило Керер.

Сообщается, что все вышеперечисленные футболисты должны покинуть команду в это межсезонье. Их продажами занимается спортивный директор парижан Луис Кампос, который хочет очистить состав от ненужных игроков.

«ПСЖ» будет готов сделать «Милану» хорошую скидку на трансфер этих футболистов. В парижском клубе прекрасно знают об ограниченном бюджете «россонери», поэтому будут готовы пойти итальянцам навстречу.