«Милан» может усилиться защитником «ПСЖ»

Чемпион Италии «Милан» раздумывает над приобретением центрального защитника «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, «россонери» в скором времени могут купить Абду Диалло, который этим летом должен покинуть команду.

«ПСЖ» в скором времени может купить Милана Шкриньяра у «Интера», что сделает участь и без того редко появляющегося в старте Диалло ещё сложнее. Отмечается, что сенегалец сам хочет покинуть команду и отправиться в то место, где будет играть в основе.

«Милан» пока только раздумывает над этим трансфером. По сведениям источника, «россонери» должны определиться со своими дальнейшими действиями на этой неделе.