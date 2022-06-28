«Интер» работает над заменой Шкриньяра

«Интер» планирует подписать двух центральных защитников на место Милана Шкриньяра, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, словак близок к уходу в «ПСЖ», так что в итальянском клубе активно ищут ему замену. В числе главных целей называются Глейсон Бремер из «Торино» и Никола Миленкович из «Фиорентины».

Бремер стал открытием прошедшего сезона, обратив на себя внимание многих топ-клубов. В 33 матчах за «быков» он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 35 млн евро.

Защитник «фиалок» Миленкович уже несколько сезонов демонстрирует зрелую игру, но до перехода пока не дошло. Проведя в прошедшем сезоне 39 матчей, футболист забил три мяча. Стоимость 24-летнего серба на сайте Transfermarkt составляет 20 млн евро.