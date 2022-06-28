«Торино» купил форварда «Монако»

Нападающий «Торино» Пьетро Пеллегри, права на которого принадлежат «Монако», останется в Турине, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «гранатовые» выкупили форварда за 4,5 млн евро. С игроком подписан контракт на три года с возможностью продления ещё на сезон. В ближайшее время ожидается официально объявление о переходе.

Пеллегри выступал за французский клуб с января 2018 года, когда его купили у «Дженоа» за 20,9 млн евро.

В январе 2022 года 21-летний итальянец ушёл в аренду в «Торино», где сумел за девять матчей забить один гол. Сайт Transfermarkt оценивает его в 4,5 млн евро.