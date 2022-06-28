«Ювентус» заплатит легионеру 4 миллиона за досрочный уход

Туринский «Ювентус» решил пойти на условия валлийского полузащитника Аарон Ремзи в переговорах о досрочном расторжении трудового соглашения.

Как стало известно Sky Sports, боссы итальянского топ-клуба готовы заплатить игроку требуемую сумму компенсации за прекращение сотрудничества. В ближайшее время «старая синьора» переведет на банковский счет 31-летнего валлийца четыре миллиона евро. Именно такую сумму компенсации хочет получит Аарон.

Ремзи выступает за туринский коллектив с 2019 года. Во второй половине прошлого сезона хавбек играл на правах аренды за шотландский «Рейнджерс».