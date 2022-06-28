Тренер «Ювентуса» настаивает на подписании ди Марии

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет, чтобы руководители туринской команды как можно скорее завершили переход аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 34-летний аргентинский футболист находится в шаге от перехода в туринский клуб. Аллегри считает, что для «Ювентуса» подписание ди Марии является приоритетной целью. Напомним, что полузащитник перейдёт в туринскую команду на правах свободного агента и подпишет со «старой синьорой» однолетнее соглашение с зарплатой в семь миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Анхель ди Мария выступал за французский «ПСЖ».