Новичок Серии А хочет подписать опытного защитника «Сампдории»

Руководители «Монцы» хотят в ближайшее время подписать контракт с опытным итальянским защитником «Сампдории» Антонио Кандревой.

По информации инсайдера Николо Скиры, новичок итальянского элитного дивизиона очень хочет заполучить опытного 35-летнего итальянского футболиста. Клуб из Генуи готов продать Кандреву всего лишь за два миллиона евро, так что вероятность трансфера очень высокая.

Напомним, что в прошлом сезоне Антонио Кандрева провёл в итальянском чемпионате в составе «Сампдории» 36 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами.