Форвард «Ромы» может продолжить карьеру в Турции

Итальянский нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может в ближайшее время перебраться в турецкий чемпионат.

По информации Football Italia, 29-летний итальянский футболист попал в сферу интересов «Галатасарая». Руководители турецкой команды как раз ищут нового нападающего. До этого в прессе были слухи о том, что «Галатасарай» интересуется Артёмом Дзюбой. На Эль-Шаарави также претендуют итальянские клубы «Аталанта» и «Монца».

В прошлом сезоне Стефан Эль-Шаарави провёл в итальянском чемпионате в составе римского клуба 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.