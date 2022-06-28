Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, по какой причине «Барселона» отказалась от трансфера де Лихта

28 Июня 2022 • 06:56 Комментировать

«Барселона» очень хотела в это трансферное окно заполучить в свои ряды голландского защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

По информации издания Corriere dello Sport, каталонская команда планировала подписать 22-летнего голландского футболиста, но от этой идеи было решено отказаться, так как туринский клуб потребовал за защитника не менее 100 миллионов евро. Боссы «Барселоны» посчитали, что такая сумма слишком завышенная, так что переговоры были остановлены.

Напомним, что в прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянской лиге в составе «старой синьоры» 31 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
06:56 · Италия. Серия А
Стало известно, по какой причине «Барселона» отказалась от трансфера де Лихта
06:51 · Италия. Серия А
Хакеры выложили в сеть обнажённые фото игрока сборной Италии
27 Июня
23:57 · Италия. Серия А
В «Интере» прокомментировали потенциальные сделки по Лукаку, Дибале и Шкриньяру
23:37 · Англия. Премьер-лига
Маццола назвал возвращение Лукаку в «Интер» уникальным случаем
21:50 · Италия. Серия А
​«Рома» объяснила отказ сыграть с «Барселоной»
21:49 · Италия. Серия А
«Наполи» может приобрести форварда «Будё-Глимт»
21:06 · Италия. Серия А
«Наполи» сохранил своего голкипера
18:22 · Италия. Серия А
​Погба займёт особняк, который снимал Роналду 1
17:48 · Италия. Серия А
​«Ювентус» начал переговоры по трансферу Дзаньоло
15:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «Чемпионский титул должен стать отправной точкой для «Милана»
15:14 · Италия. Серия А
Политано настаивает на уходе из «Наполи», игрок может воссоединится в Испании со своим бывшим тренером
15:10 · Италия. Серия А
Итальянский клуб уверен в подписании Ауа за 17 миллионов евро
14:37 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» уверены, что клубу удастся завершить трансфер Шкриньяра до конца недели
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» озвучил своё предложение по Зиешу
13:47 · Италия. Серия А
Если де Лихт покинет «Ювентус», клуб подпишет ему на замену защитника из стана конкурентов
Все новости
Рекомендуем