Стало известно, по какой причине «Барселона» отказалась от трансфера де Лихта

«Барселона» очень хотела в это трансферное окно заполучить в свои ряды голландского защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

По информации издания Corriere dello Sport, каталонская команда планировала подписать 22-летнего голландского футболиста, но от этой идеи было решено отказаться, так как туринский клуб потребовал за защитника не менее 100 миллионов евро. Боссы «Барселоны» посчитали, что такая сумма слишком завышенная, так что переговоры были остановлены.

Напомним, что в прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянской лиге в составе «старой синьоры» 31 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.