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Чемпионат Италии. Серия А

Хакеры выложили в сеть обнажённые фото игрока сборной Италии

28 Июня 2022 • 06:51 Комментировать

Хакеры взломали телефон и выложили в интернет обнажённые фото полузащитника «Сассуоло» и итальянской сборной Давиде Фраттези.

По информации Corriere dello Sport, неизвестные хакеры взломали мобильный телефон 22-летнего итальянского футболиста, после чего в социальных сетях игрока на некоторое время появилось его обнажённое фото, которое было оперативно удалено. Фраттези уже извинился перед своими друзьями и подписчиками за этот крайне неприятный инцидент.

Напомним, что в прошлом сезоне Давиде Фраттези провёл в итальянском чемпионате в составе «Сассуоло» 36 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Давиде Фраттези
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