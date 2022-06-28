Хакеры выложили в сеть обнажённые фото игрока сборной Италии

Хакеры взломали телефон и выложили в интернет обнажённые фото полузащитника «Сассуоло» и итальянской сборной Давиде Фраттези.

По информации Corriere dello Sport, неизвестные хакеры взломали мобильный телефон 22-летнего итальянского футболиста, после чего в социальных сетях игрока на некоторое время появилось его обнажённое фото, которое было оперативно удалено. Фраттези уже извинился перед своими друзьями и подписчиками за этот крайне неприятный инцидент.

Напомним, что в прошлом сезоне Давиде Фраттези провёл в итальянском чемпионате в составе «Сассуоло» 36 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.