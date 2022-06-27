В «Интере» прокомментировали потенциальные сделки по Лукаку, Дибале и Шкриньяру

Один из руководителей «Интера» Беппе Маротта откровенно поговорил с журналистами о потенциальных трансферах экс-чемпионов Италии. Ранее клуб подписал полузащитника Генриха Мхитаряна на правах свободного агента, а также близок к аренде форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

- Не буду отрицать, что мы встречались с агентами Пауло Дибалы. Нам нужно осваивать новые горизонты, и Дибала нам интересен, но для заключения сделки нам нужно двигаться в общем направлении, - приводит слова Маротты Football Italia.

Функционер также подтвердил, что «Интер» может продать защитника Милана Шкриньяра. Он интересен «Челси» с «Тоттенхэмом», а «ПСЖ» предлагает за словака 60 млн евро.