Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» прокомментировали потенциальные сделки по Лукаку, Дибале и Шкриньяру

27 Июня 2022 • 23:57 Комментировать

Один из руководителей «Интера» Беппе Маротта откровенно поговорил с журналистами о потенциальных трансферах экс-чемпионов Италии. Ранее клуб подписал полузащитника Генриха Мхитаряна на правах свободного агента, а также близок к аренде форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

- Не буду отрицать, что мы встречались с агентами Пауло Дибалы. Нам нужно осваивать новые горизонты, и Дибала нам интересен, но для заключения сделки нам нужно двигаться в общем направлении, - приводит слова Маротты Football Italia.

Функционер также подтвердил, что «Интер» может продать защитника Милана Шкриньяра. Он интересен «Челси» с «Тоттенхэмом», а «ПСЖ» предлагает за словака 60 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Пауло Дибала Милан Шкриньяр Беппе Маротта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
27 Июня
23:57 · Италия. Серия А
В «Интере» прокомментировали потенциальные сделки по Лукаку, Дибале и Шкриньяру
23:37 · Англия. Премьер-лига
Маццола назвал возвращение Лукаку в «Интер» уникальным случаем
21:50 · Италия. Серия А
​«Рома» объяснила отказ сыграть с «Барселоной»
21:49 · Италия. Серия А
«Наполи» может приобрести форварда «Будё-Глимт»
21:06 · Италия. Серия А
«Наполи» сохранил своего голкипера
18:22 · Италия. Серия А
​Погба займёт особняк, который снимал Роналду 1
17:48 · Италия. Серия А
​«Ювентус» начал переговоры по трансферу Дзаньоло
15:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «Чемпионский титул должен стать отправной точкой для «Милана»
15:14 · Италия. Серия А
Политано настаивает на уходе из «Наполи», игрок может воссоединится в Испании со своим бывшим тренером
15:10 · Италия. Серия А
Итальянский клуб уверен в подписании Ауа за 17 миллионов евро
14:37 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» уверены, что клубу удастся завершить трансфер Шкриньяра до конца недели
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» озвучил своё предложение по Зиешу
13:47 · Италия. Серия А
Если де Лихт покинет «Ювентус», клуб подпишет ему на замену защитника из стана конкурентов
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Лацио» поспорят за полузащитника «Вероны»
12:43 · Италия. Серия А
Джаннини: «Дзаньоло должен покинуть «Рому», потому что он не послушался Тотти»
Все новости
Рекомендуем