​«Рома» объяснила отказ сыграть с «Барселоной»

«Рома» в одностороннем порядке расторгла контракт на матч с «Барселоной» в рамках Кубка Жоана Гампера – турнира, который каталонский клуб проводит ежегодно. На своём официальном сайте римский клуб подтвердил отказ от игры. Римляне сослались на необходимость изменить план летних товарищеских матчей, чтобы команда наилучшим образом подготовилась к старту сезона. Идея заключается в том, чтобы сократить количество поездок и готовиться к сезону ближе к Риму.

«Рома» поблагодарила «Барселону» за приглашение и пожелала каталонцам удачи в предсезонной подготовке.

«Барселона» будет искать нового соперника для матча за Кубок Жоана Гампера.