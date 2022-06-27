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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» объяснила отказ сыграть с «Барселоной»

27 Июня 2022 • 21:50 Комментировать

«Рома» в одностороннем порядке расторгла контракт на матч с «Барселоной» в рамках Кубка Жоана Гампера – турнира, который каталонский клуб проводит ежегодно. На своём официальном сайте римский клуб подтвердил отказ от игры. Римляне сослались на необходимость изменить план летних товарищеских матчей, чтобы команда наилучшим образом подготовилась к старту сезона. Идея заключается в том, чтобы сократить количество поездок и готовиться к сезону ближе к Риму.

«Рома» поблагодарила «Барселону» за приглашение и пожелала каталонцам удачи в предсезонной подготовке.

«Барселона» будет искать нового соперника для матча за Кубок Жоана Гампера.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона
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