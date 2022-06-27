«Наполи» может приобрести форварда «Будё-Глимт»

Нападающий «Будё-Глимт» Ола Сольбаккен может перейти в «Наполи».

По информации Il Mattino, «Наполи» близок к подписанию трудового соглашения с норвежским футболистом. Помимо этого, интерес к игроку проявляла «Рома», но неаполитанцы уже сделали официальное предложение и ждут ответа Сольбаккена.

В минувшем сезоне форвард забил восемь мячей и записал на свой актив пять голевых передач в 20 матчах за «Будё-Глимт» с учетом всех турниров. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца календарного года. Согласно порталу transfermarkt стоимость 23-летнего Сольбаккена составляет два миллиона евро.