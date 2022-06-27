«Наполи» сохранил своего голкипера

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет останется в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, голкипер продлил контракт до 2027 года с зарплатой 1,5 млн евро в год. Старое соглашение истекало в 2023 году.

Ранее появлялись новости о желании игрока сменить команду.

Мерет перешёл в «Наполи» в 2018 году из «Удинезе» на правах аренды. Через год «аззури» выкупили его за 26 млн евро.

В прошедшем сезоне 25-летний итальянец провёл за неаполитанцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и четыре раза оставил свои ворота сухими. Сайт Transfermarkt оценивает стража ворот в 10 млн евро.