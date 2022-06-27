​Погба займёт особняк, который снимал Роналду

В ближайшее время полузащитник Поль Погба должен вернуться в «Ювентус». 29-летний француз перейдёт в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед». По данным Corriere della Sera, в Турине Погба поселится в шикарном особняке, который до августа 2021 года снимал Криштиану Роналду.

На территории находится две смежные виллы, окружённые огромным частным парком. В зданиях есть всё необходимое для жизни спортсмена, включая тренажёрные залы, сауну и спа.

Поль Погба ранее выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год.