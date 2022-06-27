Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Погба займёт особняк, который снимал Роналду

27 Июня 2022 • 18:22 Комментировать (1)

В ближайшее время полузащитник Поль Погба должен вернуться в «Ювентус». 29-летний француз перейдёт в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед». По данным Corriere della Sera, в Турине Погба поселится в шикарном особняке, который до августа 2021 года снимал Криштиану Роналду.

На территории находится две смежные виллы, окружённые огромным частным парком. В зданиях есть всё необходимое для жизни спортсмена, включая тренажёрные залы, сауну и спа.

Поль Погба ранее выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
18:22 · Италия. Серия А
​Погба займёт особняк, который снимал Роналду 1
17:48 · Италия. Серия А
​«Ювентус» начал переговоры по трансферу Дзаньоло
15:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «Чемпионский титул должен стать отправной точкой для «Милана»
15:14 · Италия. Серия А
Политано настаивает на уходе из «Наполи», игрок может воссоединится в Испании со своим бывшим тренером
15:10 · Италия. Серия А
Итальянский клуб уверен в подписании Ауа за 17 миллионов евро
14:37 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» уверены, что клубу удастся завершить трансфер Шкриньяра до конца недели
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» озвучил своё предложение по Зиешу
13:47 · Италия. Серия А
Если де Лихт покинет «Ювентус», клуб подпишет ему на замену защитника из стана конкурентов
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Лацио» поспорят за полузащитника «Вероны»
12:43 · Италия. Серия А
Джаннини: «Дзаньоло должен покинуть «Рому», потому что он не послушался Тотти»
11:58 · Италия. Серия А
Сегодня или завтра «Милан» объявит о продлении контракта с Мальдини
11:51 · Италия. Серия А
«Рома» готова выслушать предложения по трансферу Дзаньоло
11:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет обменяться с «Интером» звёздными игроками
10:49 · Италия. Серия А
Дзаньоло хочет перейти в «Ювентус»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» игрока своего бывшего клуба 1
Все новости
Рекомендуем