​«Ювентус» начал переговоры по трансферу Дзаньоло

Николо Дзаньоло в обозримом будущем может сменить «Рому» на «Ювентус». По данным портала Goal.com, туринский клуб уже начал переговоры с римлянами на счёт трансфера 22-летнего полузащитника.

«Рома» оценивает Дзаньоло приблизительно в 50 миллионов евро, и этот факт может стать камнем преткновения для «Ювентуса». Однако туринцы могут попытаться включить в сделку Артура Мело.

Николо Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года после трансфера из «Интера». В 111 матчах за римский клуб полузащитник забил 22 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.