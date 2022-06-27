Пиоли: «Чемпионский титул должен стать отправной точкой для «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в очередной раз прокомментировал победу своей команды в итальянской Серии А. Напомним, что в прошлом сезоне в борьбе за Скудетто «россонери» на два очка обошли в турнирной таблице своих соседей из «Интера».

«Я очень рад получить столько признания. Я могу быть только счастлив всеми этими комплиментами. Команда всегда сплочается в тяжёлые времена, именно поэтому чемпионский титул должен стать отправной точкой. Для фанатов было важно отпраздновать эту победу, потому что до этого они долгие годы не знали, что такое трофей», – цитирует Пиоли Football italia.