Политано настаивает на уходе из «Наполи», игрок может воссоединится в Испании со своим бывшим тренером

Нападающий «Наполи» Маттео Политано отчаянно хочет покинуть команду в это трансферное окно. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, итальянец провёл очередные переговоры с руководством клуба, где вновь настоял на своём трансфере.

«Наполи» тоже хотел бы расстаться с Политано, так как клуб хочет приобрести ему на замену Херарда Делофеу из «Удинезе», который в прошлом сезоне забил аж 14 мячей в итальянской Серии А.

Политано может продолжить карьеру в Ла Лиге, где в его услугах заинтересован бывший тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо, который недавно возглавил «Валенсию».