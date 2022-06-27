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Чемпионат Италии. Серия А

Политано настаивает на уходе из «Наполи», игрок может воссоединится в Испании со своим бывшим тренером

27 Июня 2022 • 15:14 Комментировать

Нападающий «Наполи» Маттео Политано отчаянно хочет покинуть команду в это трансферное окно. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, итальянец провёл очередные переговоры с руководством клуба, где вновь настоял на своём трансфере.

«Наполи» тоже хотел бы расстаться с Политано, так как клуб хочет приобрести ему на замену Херарда Делофеу из «Удинезе», который в прошлом сезоне забил аж 14 мячей в итальянской Серии А.

Политано может продолжить карьеру в Ла Лиге, где в его услугах заинтересован бывший тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо, который недавно возглавил «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Наполи Маттео Политано
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