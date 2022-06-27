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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб уверен в подписании Ауа за 17 миллионов евро

27 Июня 2022 • 15:10 Комментировать

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа близок к переходу в клуб из итальянской Серии А. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «Рома» готова выкупить футболиста у «детей» за 17 миллионов евро.

В руководстве «Ромы» уверены в том, что этой суммы им будет достаточно для согласования сделки. Контракт Ауа с «Лионом» истекает следующим летом, и футболист не намерен его продлевать.

Напомним, что Ауа ранее являлся трансферной целью множества клубов, в числе которых был даже мадридский «Реал». В прошлом сезоне француз забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в Лиге 1. Немецкий портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Уссем Ауа
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