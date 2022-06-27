В «ПСЖ» уверены, что клубу удастся завершить трансфер Шкриньяра до конца недели

«ПСЖ» уверен в трансфере защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, французский клуб уверен в том, что трансфер словенца удастся завершить до конца этой недели.

Ранее «ПСЖ» предложил за Шкриньяра 60 миллионов евро и своего полузащитника Юлиана Дракслера, но это предложение не устроило миланский «Интер», который хочет заполучить за словенца только деньги.

«ПСЖ» рассчитывает, что следующее предложение клуба будет принято. Сам Шкриньяр уже согласовал с французским клубом контракт до 2027 года с зарплатой в размере семи с половиной миллионов евро в год.