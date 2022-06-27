Джаннини: «Дзаньоло должен покинуть «Рому», потому что он не послушался Тотти»

Бывший футболист «Ромы» Джузеппе Джаннини призвал римский клуб продать своего 22-летнего нападающего Николо Дзаньоло, который не хочет продлевать контракт с командой Жозе Моуринью.

«Если он хочет остаться в «Роме», которая далеко не маленькая команда, он должен был поблагодарить другие клубы за интерес, но заявить, что хочет остаться. На днях Тотти с ним разговаривал и объяснил о том, что ему лучше всего будет остаться в «Роме». Похоже, он не послушался Тотти. Я думаю, что теперь лучше всего будет его продать», – цитирует Джаннини Football Italia.

Напомним, Дзаньоло в конце прошлого сезона помог «Роме» выиграть Лигу конференций, забив в финале победный гол в ворота «Фейеноорда».