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Чемпионат Италии. Серия А

Джаннини: «Дзаньоло должен покинуть «Рому», потому что он не послушался Тотти»

27 Июня 2022 • 12:43 Комментировать

Бывший футболист «Ромы» Джузеппе Джаннини призвал римский клуб продать своего 22-летнего нападающего Николо Дзаньоло, который не хочет продлевать контракт с командой Жозе Моуринью.

«Если он хочет остаться в «Роме», которая далеко не маленькая команда, он должен был поблагодарить другие клубы за интерес, но заявить, что хочет остаться. На днях Тотти с ним разговаривал и объяснил о том, что ему лучше всего будет остаться в «Роме». Похоже, он не послушался Тотти. Я думаю, что теперь лучше всего будет его продать», – цитирует Джаннини Football Italia.

Напомним, Дзаньоло в конце прошлого сезона помог «Роме» выиграть Лигу конференций, забив в финале победный гол в ворота «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Джузеппе Джаннини Николо Дзаньоло
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