«Рома» готова выслушать предложения по трансферу Дзаньоло

«Рома» этим летом готова расстаться со своим нападающим Николо Дзаньоло, который пока отказывается продлевать с клубом контракт. Напомним, что итальянца не устраивают условия соглашения, которые предлагает ему «Рома».

По сведениям от Football italia, игроком интересуются чемпион страны «Милан» и туринский «Ювентус», но в данный момент никто из этих клубов не готов удовлетворить запросы «Ромы» по трансферу футболиста.

У 22-летнего Дзаньоло через два года истекает контракт с «Ромой». Если «волки» хотят выручить максимум с его продажи, то должны расстаться с ним уже этим летом, так как через год клубу придётся сделать значительную скидку из-за истекающего соглашения.