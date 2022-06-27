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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова выслушать предложения по трансферу Дзаньоло

27 Июня 2022 • 11:51 Комментировать

«Рома» этим летом готова расстаться со своим нападающим Николо Дзаньоло, который пока отказывается продлевать с клубом контракт. Напомним, что итальянца не устраивают условия соглашения, которые предлагает ему «Рома».

По сведениям от Football italia, игроком интересуются чемпион страны «Милан» и туринский «Ювентус», но в данный момент никто из этих клубов не готов удовлетворить запросы «Ромы» по трансферу футболиста.

У 22-летнего Дзаньоло через два года истекает контракт с «Ромой». Если «волки» хотят выручить максимум с его продажи, то должны расстаться с ним уже этим летом, так как через год клубу придётся сделать значительную скидку из-за истекающего соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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