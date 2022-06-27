«ПСЖ» хочет обменяться с «Интером» звёздными игроками

Руководство «ПСЖ» пытается снизить сумму трансфера словацкого защитника Милана Шкриньяра. По информации La Gazzetta dello Sport, парижский клуб готов включить в сделку по игроку миланского «Интера» своего полузащитника Юлиана Дракслера.

Однако итальянскую сторону не устраивает такой расклад. В стане «нерадзурри» не заинтересованы в подписании немца, а потому требуют за Шкриньяра исключительно денежную компенсацию. «Интер» хочет заработать на продаже защитника 70 миллионов евро.

В своем последнем предложении «ПСЖ» был готов заплатить за словака 60 миллионов.

Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до середины следующего года, портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов.