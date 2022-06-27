Дзаньоло хочет перейти в «Ювентус»

«Ювентус» проявляет интерес к вингеру «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Goal.

По информации источника, сам футболист хочет продолжить карьеру в туринском клубе, представители которого уже контактировали с «Ромой» по поводу трансфера футболиста. Сообщается, что римляне оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. «Ювентус» намерен взять Дзаньоло в аренду с обязательством выкупа, а также включить в сделку полузащитника Артура, чтобы снизить стоимость трансфера.

В минувшем сезоне 22-летний Дзаньоло провёл в составе «Ромы» 42 матча, в которых забил семь голов, а также отдал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 33 миллиона евро.