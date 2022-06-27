Оспина покинет «Наполи» бесплатно

Вратарь «Наполи» Давид Оспина готов покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Шира в своих социальных сетях.

Напомним, что контракт 33-летнего колумбийца с неаполитанцами истекает в текущем месяце. Поэтому футболист сможет сам выбрать свой будущий клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет мадридский «Атлетико».

В минувшем сезоне Оспина провёл за «Наполи» 33 матча, пропустив 28 мячей, а также 13 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Колумбиец защищает ворота неаполитанского клуба с 2019 года, ранее он выступал за лондонский «Арсенал» и «Ниццу».