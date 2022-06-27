Юмтити может стать одноклубником Кокорина

Французский защитник Самуэль Юмтити, который не входит в планы руководства каталонской «Барселоны», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. По информации Mundo Deportivo, заинтересованность в переходе игрока проявляет «Фиорентина», за которую выступает россиянин Александр Кокорин.

Во Флоренции рассматривают кандидатуру Юмтити в качестве альтернативы Николе Миленковичу. Серб близок к переезду из «Фиорентины» в мадридский «Атлетико».

Представители Юмтити не против такого варианта продолжения карьеры. По мнению агента, Самуэль сможет показать свой высокий уровень и стать одним из ведущих футболистов «фиалок».