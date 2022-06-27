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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продаст двух нападающих, если в команду придёт Дибала

27 Июня 2022 • 10:01 Комментировать

В случае подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой, миланскому «Интеру» будет необходимо избавиться от двух форвардов. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Фабрицио Биазин.

Напомним, что помимо Дибалы в «Интер» должен прийти Ромелу Лукаку, который спустя год возвращается в клуб на правах аренды из лондонского «Челси». В случае прихода Дибалы и Лукаку, в нападении у «Интера» будет 6 футболистов – Лукаку, Дибала, Мартинес, Джеко, Корреа и Санчес.

Главным кандидатом на выход сейчас является Алексис Санчес, который занимает первое место в зарплатной ведомости клуба. Вслед за чилийцем в списке на выход идёт 36-летний Эдин Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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