«Интер» продаст двух нападающих, если в команду придёт Дибала

В случае подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой, миланскому «Интеру» будет необходимо избавиться от двух форвардов. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Фабрицио Биазин.

Напомним, что помимо Дибалы в «Интер» должен прийти Ромелу Лукаку, который спустя год возвращается в клуб на правах аренды из лондонского «Челси». В случае прихода Дибалы и Лукаку, в нападении у «Интера» будет 6 футболистов – Лукаку, Дибала, Мартинес, Джеко, Корреа и Санчес.

Главным кандидатом на выход сейчас является Алексис Санчес, который занимает первое место в зарплатной ведомости клуба. Вслед за чилийцем в списке на выход идёт 36-летний Эдин Джеко.