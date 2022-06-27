Видаль может продолжить карьеру в Турции или МЛС

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может сменить клубную прописку текущим летом, сообщает Football Italia.

По информации источника, интерес к 35-летнему чилийцу проявляют турецкий «Галатасарай» и клуб МЛС «Интер Майами».

Ранее сам футболист признавался, что не прочь перейти в аргентинскую «Боку Хуниорс».

В минувшем сезоне Видаль провёл в составе миланского клуба 41 матч, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. Цвета «нерадзурри» хавбек защищает с 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Байер».