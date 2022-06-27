«Монца» на днях может согласовать трансфер полузащитника «Интера»

«Монца» на днях может согласовать трансфер полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство новичка Серии А рассчитывает завершить сделку на этой неделе.

Ранее «Монца» уже согласовала с «Интером» условия трансфера. Теперь же клубу предстоит договориться с самим Сенси об условиях контракта. Напомним, что вторую половину прошлого сезона полузащитник провёл на правах аренды за «Сампдорию», которая позже отказалась его выкупать.

«Монца» уже подписала из «Интера» защитника Андреа Раноккию, который пополнил ряды клуба на правах свободного агента. Новичок Серии А также может купить у «Интера» нападающего Андреа Пинамонти.