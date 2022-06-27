Одна из суперзвёзд «ПСЖ» может перейти в «Ювентус»

Не так давно в СМИ появилась новость о возможном переезде нападающего «ПСЖ» Неймара в итальянский чемпионат, где интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».

Как разузнали журналисты AS, боссы «старой синьоры» действительно заинтересованы в бразильце и уже начали переговоры с парижским грандом о возможном трансфере. Главным камнем преткновения являются большие зарплатные требования звездного нападающего. «Юве» пытается договориться с игроком о меньшей сумме оклада.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к 30-летнему бразильцу со стороны «Барселоны» и «Челси».

Неймар связан контрактом с «ПСЖ» до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.