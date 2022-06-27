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Чемпионат Италии. Серия А

Санчес готов разорвать контракт с «Интером»

27 Июня 2022 • 07:38 Комментировать

Опытный чилийский нападающий «Интера» Алексис Санчес этим летом готов покинуть миланскую команду.

По информации Gazzetta dello Sport, 33-летний чилийский футболист собирается договориться с миланским клубом по поводу разрыва контракта, который действует ещё один год. До этого Санчес отказался от многочисленных предложений от других команд. Форвард не захотел переходить в «Севилью», «Вильярреал», «Марсель» и другие клубы.

В прошлом сезоне Алексис Санчес провёл в итальянском чемпионате в составе «Интера» 27 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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