Санчес готов разорвать контракт с «Интером»

Опытный чилийский нападающий «Интера» Алексис Санчес этим летом готов покинуть миланскую команду.

По информации Gazzetta dello Sport, 33-летний чилийский футболист собирается договориться с миланским клубом по поводу разрыва контракта, который действует ещё один год. До этого Санчес отказался от многочисленных предложений от других команд. Форвард не захотел переходить в «Севилью», «Вильярреал», «Марсель» и другие клубы.

В прошлом сезоне Алексис Санчес провёл в итальянском чемпионате в составе «Интера» 27 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.