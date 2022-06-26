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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаккардо: «В Италии мало таких игроков, как Кварацхелия»

26 Июня 2022 • 21:11 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Дзаккардо высказался по поводу Хвичи Кварацхелии. Экс-игрок «Рубина» готовится показать себя в составе «Наполи».

«Я видел игру Кварацхелии в 2020 году, и он сразу произвёл на меня впечатление. По этой причине я с тех пор слежу за ним.

Надеюсь, Кварацхелия станет одним из лучших игроков на своей позиции. У него есть уверенность и хорошая голова. В Италии мало игроков с такой способностью менять темп, с такими спринтерскими навыками и таким дриблингом. Пожалуй, такой только Рафаэл Леау в «Милане». Хвича может стать ключевым игроком «Наполи», - сказал Дзаккардо TuttoMercatoWeb.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиан Дзаккардо Хвича Кварацхелия
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