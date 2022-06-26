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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» выбирает между Асенсио и Зиешем слухи

26 Июня 2022 • 19:25 Комментировать

«Милан» сосредоточил свои ресурсы на покупке футболиста в группу атаки. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб выбирает между Марко Асенсио из «Реала» и Хакимом Зиешем из «Челси».

Отмечается, что более предпочтительным вариантом для «Милана» является покупка Асенсио, ведь его контракт с «Реалом» рассчитан ещё на сезон. «Сливочные» хотят выручить за хавбека 40 миллионов евро. «Россонери» готовы заплатить 30, и здесь имеется пространство для торга.

Что касается Хакима Зиеша, то «Милан» может арендовать игрока у «Челси» с возможностью дальнейшего выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
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