«Милан» сосредоточил свои ресурсы на покупке футболиста в группу атаки. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб выбирает между Марко Асенсио из «Реала» и Хакимом Зиешем из «Челси».

Отмечается, что более предпочтительным вариантом для «Милана» является покупка Асенсио, ведь его контракт с «Реалом» рассчитан ещё на сезон. «Сливочные» хотят выручить за хавбека 40 миллионов евро. «Россонери» готовы заплатить 30, и здесь имеется пространство для торга.

Что касается Хакима Зиеша, то «Милан» может арендовать игрока у «Челси» с возможностью дальнейшего выкупа.