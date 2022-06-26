​Ди Мария сказал «да» «Ювентусу»

Всё идёт к тому, что Анхель ди Мария продолжит карьеру в Италии. Сразу несколько источников утверждают о прорыве в переговорах аргентинского футболиста с «Ювентусом». По данным La Gazzetta dello Sport и La Stampa, ди Мария уже сказал «старой синьоре» «да». В настоящий момент прорабатываются последние детали будущей сделки.

Ранее 34-летний Анхель ди Мария подтверждал интерес со стороны «Ювентуса», но отмечал, что у него есть и другие варианты.

Напомним, что на протяжении семи последних сезонов Анхель ди Мария защищал цвета французского «ПСЖ».