​Стало известно, когда Лукаку вернётся в «Интер»

Ромелу Лукаку не смог как следует заиграть в «Челси» под руководством Томаса Тухеля, и теперь фактурный бельгийский форвард готовится вернуться в «Интер». По данным Sport Mediaset, Лукаку прибудет в Милан в среду, 29 июня. В этот день футболист пройдёт медицинское обследование и, если никаких проблем не будет выявлено, поставит подпись в контракте.

Ромелу Лукаку ранее играл за «Интер» с 2019 по 2021 год. Бельгиец помог «нерадзурри» стать чемпионом Италии после перерыва длиной в 11 лет.

В 44 матчах за «Челси» в сезоне 2021/2022 Ромелу Лукаку забил всего 15 голов.