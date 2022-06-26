Сын Диего Симеоне может продолжить карьеру в «Севилье»

«Севилья» проявляет интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне, сыну главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Минувший сезон аргентинский форвард провёл в итальянском клубе на правах аренды, однако недавно появилась информация о том, что «Верона» выкупила Симеоне у «Кальяри» за 10 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом Серии А рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл в составе «Вероны» 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.

Аргентинец выступает в Италии с 2016 года. Помимо «Вероны» и «Кальяри», в его карьере были такие клубы как «Дженоа» и «Фиорентина».