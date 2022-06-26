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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Диего Симеоне может продолжить карьеру в «Севилье»

26 Июня 2022 • 10:24 Комментировать
Севилья
...
Вальядолид
21.08 16:00

«Севилья» проявляет интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне, сыну главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Минувший сезон аргентинский форвард провёл в итальянском клубе на правах аренды, однако недавно появилась информация о том, что «Верона» выкупила Симеоне у «Кальяри» за 10 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом Серии А рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл в составе «Вероны» 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.  

Аргентинец выступает в Италии с 2016 года. Помимо «Вероны» и «Кальяри», в его карьере были такие клубы как «Дженоа» и «Фиорентина».

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Севилья Диего Симеоне Джованни Симеоне
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