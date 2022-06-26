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Чемпионат Италии. Серия А

«Валенсия» начала переговоры по поводу перехода полузащитника сборной Италии

26 Июня 2022 • 09:14 Комментировать

Руководители «Валенсии» начали переговоры с «Наполи» по поводу итальянского полузащитника Маттео Политано.

По информации La Republicca, «летучие мыши» вступили в переговоры с неаполитанским клубом по поводу трансфера 28-летного футболиста сборной Италии. За Политано боссы «Валенсии» готовы выложить около десяти миллионов евро. На подписании полузащитника настаивает новый тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо.

В прошлом сезоне Маттео Политано провёл в итальянской лиге в составе «Наполи» 33 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Наполи Маттео Политано
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