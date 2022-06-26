Ди Мария высказался о трансфере в «Ювентус»

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, который находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ», высказался касательно возможного трансфера в туринский «Ювентус».

«Юве» - самый большой клуб в итальянской Серии А. Они действительно проявляют ко мне интерес. Это один из моих вариантов. Сейчас я рассматриваю все предложения. Но в ближайшее время мой приоритет – отдых с родными», - приводит слова полузащитника ESPN.

Кроме «старой синьоры», ди Марию связывали с переходом в каталонскую «Барселону».

В прошлом сезоне Лиги 1 34-летний аргентинец сыграл 26 матчей, забил пять мячей и отдал семь ассистов. Он выступал за парижан с 2015 года.