Миранчук может оказаться в «Торино»

«Аталанта» прорабатывает варианты со сдачей в аренду российского полузащитника Алексея Миранчука, и наиболее вероятным на данный момент является вариант с «Торино». Туринцы готовы и на соглашение с возможностью выкупа игрока, но не в обязательном порядке - это пока что сдерживает «Аталанту» от заключения сделки, сообщает CalcioAtalanta.

Миранчук провел в клубе из Бергамо последние два года, он перебрался туда в сентябре 2020 года, расставшись с московским «Локомотивом». Его нынешнее соглашение с «Аталантой» действительно до 2024 года, а ориентировочная стоимость - примерно 10 миллионов евро.