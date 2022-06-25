«ПСЖ» встретится с представителями Шкриньяра и Саншеша на следующей неделе

На следующей неделе в «Пари Сен-Жермен» будут решаться сразу два трансферных вопроса.

В начале недели руководство парижан проведёт переговоры с представителями 24-летнего полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Стоимость трансфера португальца может составить порядка 30 млн евро. Чуть позднее состоится диалог с «Интером» по вопросу возможного перехода 27-летнего центрального защитника Милана Шкриньяра. Потенциальная сделка оценивается в 60 млн евро без учёта бонусов.

Действующие контракты Ренату Саншеша и Милана Шкриньяра с их нынешними клубами истекают летом следующего года.