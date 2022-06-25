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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» не понимают, почему ди Мария до сих пор не подписал контракт

25 Июня 2022 • 21:12 Комментировать

Боссы «Ювентуса» не в восторге от затянувшихся переговоров с Анхелем ди Марией.

34-летний аргентинец является трансферной целью «Ювентуса» ещё с прошлого месяца, но соглашение до сих пор не подписано. Аргентинец неоднократно просил дать ему больше времени на размышления. Как сообщает Tuttosport, руководство «старой синьоры» не понимает, почему ди Мария тянет с ответом, несмотря на положительные переговоры и готовность туринцев выполнить все требования игрока. В итальянском клубе полагают, что экс-звезда «ПСЖ» ждёт, когда разъяснится ситуация в «Барселоне».

Напомним, что «Барселона» тоже претендует на ди Марию, но «Ювентус» предлагает футболисту более выгодные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Анхель Ди Мария
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