Ди Мария рассказал, где продолжит карьеру

Аргентинский вингер Анхель ди Мария заявил, что его точно не будет в «Роме».

В программе Playroom на телеканале ESPN ди Мария заявил, что «Ювентус» является самым большим клубом в Италии, который интересовался аргентинцем. Футболист признался, что в данный момент он размышляет над предложением, но сейчас ди Мария проводит отпуск со своей семьёй.

Летом 2022 года аргентинский нападающий покинул «ПСЖ» свободным агентом, он не стал продлевать контракт с французским клубом, в котором выступал с 2015 года.

В составе «ПСЖ» ди Мария становился пять раз чемпионом Франции, четыре раза побеждал в Кубке страны и пять раз выигрывал Суперкубок.